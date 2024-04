La Polizia locale sventa un furto ai danni di due turisti

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’Unità Operativa Chiaia delladi Napoli hanno individuato e arrestato un individuo responsabile deldi un portafoglio appartenente a duestatunitensi. Gli agenti erano già sulle tracce dell’uomo, un algerino di 24 anni identificato presso la Questura di Napoli, per comportamenti sospetti nella zona; lo hanno sorpreso mentre si accingeva a rubare il portafoglio deiseduti nei pressi della statua di San Giovanni Nicotera. Durante la perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di altra probabile refurtiva, incluso uno smartphone e una somma di denaro contante. Il ladro, giudicato con rito direttissimo, è stato condannato a otto mesi di reclusione, pena sospesa. Gli agenti dell‘Unità Operativa Avvocata hanno invece ...

Dalmine . Lo hanno arrestato e portato al carcere di via Gleno in attesa dell’udienza dopo averlo trovato in possesso di un chilo di hashish . A Dalmine la Polizia locale ha fermato uno straniero, ... (bergamonews)

Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Il Corpo di Polizia Municipale ha eseguito un’altra vasta operazione di servizio nell’area compresa tra Via Giacomo Leopardi, Via D’Annunzio, Via Principe Nicola, ... (dayitalianews)

Fiumicino , 8 aprile 2024 – Un weekend intenso per le attività della polizia locale , che hanno visto tra l’altro l’incremento dei controlli “anti Sosta selvaggia ”, in considerazione delle molte ... (ilfaroonline)

“Ritrovo di spacciatori e pregiudicati”: chiuso per 30 giorni un bar di Verona - Il provvedimento del Questore per il bar di piazzale XXV Aprile. Il Questore di Verona ha sospeso per 30 giorni l’autorizzazione alla somministrazione al pubblico...Read More ...veronaoggi

Ritrovo di spacciatori: dopo un anno chiuso di nuovo il bar di fronte alla stazione - Il Questore sospende nuovamente la licenza al titolare del “12OZ Coffee Joint” di piazzale XXV Aprile, in quanto ritrovo di spacciatori.daily.veronanetwork

Causa incidente mortale e scappa, rintracciato e arrestato - E’ stato rintracciato e denunciato dalla Polizia locale un uomo di 49 anni che sabato scorso – dopo un grave incidente all’incrocio tra via Monte Cervialto e via di Val Melaina, a Roma – è fuggito. Le ...zoom24