La piattaforma per calcolare stipendi e ferie

(Di lunedì 8 aprile 2024) SONO BASTATI POCHI MESI di attività e sono già oltre 100 le aziende che hanno scelto lamessa a punto da Jet Hr – tech company italiana, fondata poco più di un anno fa da Marco Ogliengo (nella foto a destra)e Francesco Scalambrino (nella foto a sinistra) – per la gestione amministrativa delle proprie risorse umane. Fra gli accordi più recenti spicca quello con la società milanese Bending Spoons, attualmente ritenuta una delle leader mondiali nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone. In piena pandemia, l’azienda era finita sotto i riflettori per la creazione dell’app di contact tracing denominata ‘Immuni’, finalizzata al contenimento del coronavirus. Jet Hr si è affacciata sul mercato lo scorso luglio, con l’obiettivo di eliminare la burocrazia dal fare impresa, partendo dalla semplificazione delle buste paga. La ...