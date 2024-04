La pazza idea | Def in bianco I tecnici insorgono | Un pericolo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Meloni e Giorgetti studiano un piano per il Def, l'obiettivo sarebbe quello di non indicare le esatte cifre del provvedimento sperando di trattare condizioni migliori con la nuova Commissione Ue. Ma i: "Questo è un". Palazzo Chigi e il Tesoro hanno l’accordo sul Def: l'è approvare un Documento di economia e finanza - si legge su La Stampa - solo con il quadro macroeconomico tendenziale, ovvero con le stime a legislazione vigente, senza indicare gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal governo. La decisione definitiva, però, sarà presa soltanto oggi, anche alla luce degli ultimi dati del Superbonus, che ha già superato i 210 miliardi di euro di impatto e veleggia verso i 250. Segui su affaritaliani.it

Calzona può rimanere al Napoli? Il presidente Aurelio De Laurentiis ha in mente un piano per la prossima stagione: l’indiscrezione La sconfitta rimediata ieri contro l’Atalanta affievolisce le ... (spazionapoli)

Meloni e Giorgetti studiano un piano per il Def, l'obiettivo sarebbe quello di non indicare le esatte cifre del provvedimento sperando di trattare condizioni migliori con la nuova Commissione Ue. Ma ... (affaritaliani)

Governo, tecnici contro il Def in bianco: "Non indicare cifre è un pericolo" - Il piano di Meloni e Giorgetti per trattare condizioni migliori con la nuova Commissione Ue mette in allarme gli economisti ...affaritaliani

Kotarski Milan, occhi puntati sul “nuovo Maignan”. Le ultimissime - Kotarski Milan, occhi puntati sul “nuovo Maignan”. Le ultimissime sulle possibili mosse dei rossoneri sul mercato In casa Milan continua a tenere banco il tema legato al possibile rinnovo di Mike Maig ...milannews24

Konstantelias Milan, pazza idea dalla Grecia per rinforzare la mediana! I dettagli - Konstantelias Milan, pazza idea dalla Grecia per rinforzare la mediana! TUTTI i dettagli e gli aggiornamenti Arrivano importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Milan, sempre a caccia di n ...milannews24