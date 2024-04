La guida definitiva all' acquisto del pesce Ecco 9 trucchi e consigli di un esperto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 8 aprile 2024) Comprare ilfresco non è sempre cosa semplice. Soprattutto in città. I dubbi che precedono l’sono di varia natura – sarà fresco? Se fosse di allevamento? Non costa troppo? – e talvolta queste perplessità si manifestano persino in chi potrebbe fare affidamento sul "più rassicurante" dei rapporti di fiducia, quello con il proprio pescivendolo. Perciò, abbiamo pensato di tracciare delle lineeche possano rendere meno proibitiva la scelta, forti del prezioso contributo di una delle pescherie più antiche d’Italia, la Famiglia Galluzzi, una realtà romana che da anni si batte per educare il consumatore sulla rilevanza di aspetti come tracciabilità e ciclo riproduttivo della specie ittica. @famigliagalluzzipescheria Come scegliere ilfresco Edoardo Galluzzi Riconoscere il...