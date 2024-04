La goleada United Carpi | è un poker Cavezzo | 12 ko su 14 gare

(Di lunedì 8 aprile 2024): Valentini, Malavasi N., Saracino, Tonini, Malavasi S., Malavasi M. (84’ Giliberti), Storchi (57’ Gilioli), Masiello (63’ Vatra), Kolaveri, Pressato, Casari (57’ Pacella). A disp.: Boschini, Dondi, N’Diaye, Muracchini. All. Gatto.: Lusetti, Romani (69’ Gianasi), Vezzani, Malagoli (81’ De Marino), Bullli, Paramatti, Prandi (76’ Teocoli), Garlappi (85’ Cometti), Jocic, Assouan, Mariconda (46’ Elatachi). A disp. Guzzinati, Chakir, D’Elia, Mebelli. All. Borghi. Arbitro: Cobzaru di Bologna Reti: 15’ Assouan, 52’ e 74’ Elatachi, 91’ Jocic Note: ammoniti Malavasi S., Gilioli, Prandi, Kolaveri, Malavasi N. Lodilaga ainfliggendo alla squadra di ...

Liverpool-Sheffield United, Streaming Gratis: dove vedere la Premier League in Diretta Live - La Premier League continua a tenerci compagnia anche a metà settimana, con le sfide che andranno in scena a partire dalle 20:30 del 4 aprile. A sfidarsi ...footballnews24

Francia e USA Under 23 pareggiano per 2-2: entrambi titolari gli americani del Venezia - Finisce 2-2 l'amichevole fra Francia e Stati Uniti Under 23. Le due Nazionali si sono affrontate allo Stade Auguste Bonal di Montbéliard,.tuttomercatoweb

Calcio 1' cat: Sc United prolifica. Alla Nuova Abbiate il derby di Tradate. Impresa Lonate - CESATE / TRADATE – In Prima categoria, alla 26' giornata, nel girone N netta vittoria interna pe r l’Sc Unite d sulla Real Vanzaghellese Mantegazza, 3-0: a segno Farioli, poi un autogol, e rete di ...ilsaronno