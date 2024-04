La Germania muove i suoi soldati oltre-confine “Prima volta” | crisi con la Russia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Venti di guerra in Europa. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha annunciato oggi l'inizio del dispiegamento di una brigata tedesca in Lituania. «È un giorno importante per la Bundeswehr. È lache dispieghiamo in forma permanente un'unità di questo tipo fuori dalla», ha dichiarato nel corso di una cerimonia in occasione della partenza di un primo distaccamento formato da una ventina di militari, che saranno poi raggiunti dagli altri a partire dai prossimi mesi. Dopo l'attacco russo contro l'Ucraina, il governo tedesco si è impegnato a schierare in Lituania un'unità pronta al combattimento con capacità indipendenti. La brigata dovrebbe essere operativa entro il 2027. È prevista una presenza permanente di circa 4.800e circa 200 civili della Bundeswehr, che potranno portare con ...