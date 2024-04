La Geetit fa il bis salvezza E manda in B Mirandola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024) StadiumBologna 3 (23-25, 22-25, 21-25) STADIUM : Nasari 10, Albergati 17, Bombardi 8, Riccardo Rustichelli 4, Quartarone 1, Rossatti 11, Scarpi (L1); Capua, Schincaglia, Scaglioni. Non entrati: Gozzi, Matteo Rustichelli (L2), Bevilacqua. All. Mescoli.BOLOGNA: Aprile 5, Giampietri 12, Sitti 1, Sacripanti 17, Maletti 10, Listanskis 9, Brunetti (L1); Baciocco, Ronchi, Minelli. Non entrati: Omaggi, Serenari. All. Guarnieri. Arbitri: Nava e Polenta. Lasalva la stagione e la serie A: a, i rossoblù di coach Guarnieri chiudono i conti. Dopo aver vinto gara uno dei playout per 3-0, Bologna si ripete al ritorno, chiudendo la serie di questo playout. Termina in crescendo, la, a conferma di come i piani ...