La Diesel Tecnica non passa a Molfetta | campani battuti

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEsce sconfitta dal Palapoli dilacon il risultato di 92-73. Prestazione abbondantemente sufficiente nei primi due periodi di gara da parte dei blue boys che inseguono e rispondono colpo su colpo agli attacchi diche prova a scappare via. All’intervallo, le due squadre tornano negli spogliatoi con il match in sostanziale equilibrio, 43-38 per i padroni di casa indica il tabellino. Alla ripresa di gioco sono nuovamente i pugliesi a partire meglio, una tripla di Aramburu costringe Patrizio al time out evola a +9. Nella terza frazione di gara sbandano per qualche attimo gli uomini di Patrizio toccando il -16 ma sono bravi poi a risalire subito la corrente chiudendo il quarto sul -8. Nell’ultimo periodo le provano tutte i blue boys ...