La diabolica mossa di Alonso su Russell nel GP Giappone: ha usato Piastri come scudo - Le geniali mosse e contromosse che hanno permesso a Fernando Alonso di chiudere il GP del Giappone della Formula 1 2024 davanti al più veloce George Russell: ecco come lo spagnolo, usando come scudo l ...msn

Alcune “osservazioni diaboliche” sulla “cattedra mista” (o “cattedra inclusiva”) - «In riferimento alla “cattedra mista” (o “cattedra inclusiva”) - scrive Salvatore Nocera -, frutto di una recente Proposta di Legge, vorrei proporre una serie di mie perplessità, da “avvocato del diav ...superando

Ucraina, la guerra “un atto diabolico”. Botta e risposta tra Kyiv e Mosca - Kiev, mercoledì, 3. aprile, 2024 11:00 (ACI Stampa). La guerra mossa dalla Russia nei confronti dell’Ucraina è “diabolica”, mira a negare “l’esistenza stessa del popolo ucraino”, nonché la sovranità ...acistampa