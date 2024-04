La curiosità Finisce il Ramadan Bennacer | Adli e soci in piena forma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Per una curiosa coincidenza del calendario il Milan si presenterà alla sfida con la Roma valida per l’andata dei quarti di Europa League con (quasi) tutti i suoi uomini nelle condizioni migliori. Compresi i quattro calciatori di fede musulmana che termineranno il, con annesso digiuno, 48 ore prima dell’attesissima sfida di San Siro. Dopo averne “dosato“ l’utilizzo durante il mese sacro dell’Islam, Stefano Pioli potrà contare su calciatori come Thiaw,e Musah (che hanno rigorosamente osservato il digiuno per motivi di natura religiosa) inefficenza fisica. Purtroppo la coperta resta “corta“ in difesa, visto che la contemporanea assenza di Kalulu (infortunato) e Tomori (squalificato) mettono in apprensione l’allenatore che non ha ancora Kjaer al 100%. Conforta però un dato statistico: ...