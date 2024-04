La Coppa Davis in tour elettorale per il presidente Binaghi | pranzi in tutta Italia a spese della Federazione tennis

(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano, Roma, Napoli. Ma anche Bari, Firenze, Genova, ovviamente Cagliari dove il presidentissimo è di casa. E poi il Piemonte, la Calabria, presto Umbria e Veneto. Da Nord a Sud, dalle grandi alle più piccole città, lavinta da Jannik Sinner e compagni sta facendo il giro dell’. L’hanno chiamato Trophy, ma è soprattutto ildi Angelo, da quasi mezzo milione di euro, a: con la scusa dell’insalatiera, il n.1 delno batte la Penisola in lungo e in largo, porta a pranzo i presidenti dei circoli e conta i voti per la rielezione. Nel mondo dello sport è buona prassi portare in mostra nel Paese trofei ...

TERNI Martedì 9 aprile la Coppa Davis farà tappa al Museo De Felice. Lo annuncia il Comune. "Dopo 47 anni la vittoria dell’ Italia, con la Coppa che va in tour in tutte le regioni italiane – spiega ... (lanazione)

ATP Montecarlo: Musetti supera per la prima volta in carriera un Fritz troppo falloso - Vittoria in due set per l’italiano, che gioca con attenzione e si giova della giornata negativa dell’americano. Ora per lui Fils o Mannarino ...ubitennis

Melfi celebra il trionfo della Coppa Davis: un evento all’insegna del tennis e delle emozioni - La sala consiliare del palazzo di città di Melfi è stata teatro di grande entusiasmo grazie all'esposizione della Coppa Davis, trofeo recentemente conquistato dalla squadra italiana di tennis, un succ ...trmtv

