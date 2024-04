La classifica La Pistoiese nel caos A Lodi non si è giocato

(Di lunedì 8 aprile 2024) Non si è giocata ieri Fanfulla-per il mancato arrivo dei toscani a: in caso di un ulteriore forfeit nelle ultime 4 gare la squadra toscana sarà esclusa dal campionato e tutti i suoi risultati azzerati, col Carpi che guadagnerebbe 2 punti sul Ravenna. La 13esima di ritorno: Lentigione-Borgo S.D. 2-3, Ravenna-Forlì 3-0, Corticella-Imolese 2-1, Fanfulla-n.d., Aglianese-Sammaurese 3-0, San Marino-Certaldo 1-1, Carpi-Progresso 1-0, Sant’Angelo-Prato 0-2, Sangiuliano-Mezzolara 2-1.: Carpi 62, Ravenna 60, Forlì e Lentigione 52, San Marino e Corticella 51, Prato 46, Imolese e Aglianese 43, Fanfulla * e Sangiuliano 41, Sant’Angelo 37, Sammaurese 35,* e Progresso 32, Borgo S.D. 26, Certaldo 24, Mezzolara 19. Domenica 14 Sammaurese-Carpi e Progresso-Ravenna.

