La Ciambella bar à vin – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Labar à vin Via dell’Arco della, 20 – 00186Telefono: 06/6832930 Sito Internet: www.la-.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 15/30€, primi 16/24€, secondi 16/30€, dolci 10/12€ Chiusura: Martedì OFFERTA Ubicato nel pieno centro di, fra Largo Argentina e Pantheon, questo bel ristorante propone una cucina di qualità che non cede al facile richiamo delle preparazioni turistiche. La si può provare in due percorsi degustazione, “Con le mani” (street food da mangiare senza posate) e “, sulla strada della tradizione a nostro modo”, rispettivamente a 50 e 85€, 5€ in più rispetto all’anno passato. Noi abbiamo scelto di ordinare à la carte partendo con delle buone animelle servite con cicoria selvatica ripassata e ...