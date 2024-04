(Di lunedì 8 aprile 2024) Highgrove House è una splendidain stile georgiano nel Sud Ovest dell’Inghilterra che fu dimora dell’attuale ReIII e che, secondo numerosi utenti ingannati dalla propaganda russa, sarebbe stata recentementeta dal presidente dell’Ucraina Volodymyrcon il denaro inviato dai Paesi occidentali per resistere all’invasione da parte della Russia. Un caso simile ad altri –e la sua famiglia sono stati accusati di aver fatto lo stesso con ville in Egitto, in Florida, e in Germania e beni di lusso come yacht – sia nella narrativa che nella dinamica. Anche questa volta, infatti, si riscontrano i segni di una fitta rete di disinformazione legata alla propaganda della Russia. Quel che è certo è chenon hato l’ex ...

