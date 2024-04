La barba di frate è ottima in cucina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si chiamadi, ma anche di cappuccino e, per i più nostalgici,del Negus. Con l’avvicinarsi della primavera compare sui banchi dei supermercati o nei negozi di frutta e verdura sotto forma di un cespo di fili verdi e carnosi, simili all’erba cipollina, ma con un gusto tutto diverso, saporito e leggermente acidulo. La freschezza è fondamentale, quindi meglio fare attenzione al colore, che dev’essere un verde intenso, e alla consistenza degli steli, che non devono essere appassiti o macchiati. A seconda della regione, si potrebbe presentare anche con altre denominazioni locali, tra cui agretti, nome con cui è conosciuta anche nel mondo anglosassone, senape dei monaci, lischi, lischeri, roscani, riscoli, rospici, miniscordo e, in Spagna, barrilla. Ma è sempre una e una sola pianta, la Salsola inermiss, appartenente alla ...