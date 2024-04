KUM! Festival a Pesaro | presenze da record per la kermesse diretta da Massimo Recalcati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – Oltre 6000con più di 40 ospiti e 30 incontri per l’edizione pesarese del Kum!creata edallo psicoanalistae con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni, arrivata quest’anno all’ottava edizione. Il bilancio diè stato dacome dimostra la lunga fila di gente in coda già dal mattino per assistere agli incontri. Per la Capitale della Cultura è stato un ottimo colpo messo a segno. Il tema di questa ottava edizione, la prima pesarese dopo le precedenti sette anconetane, è stato ‘La vita della scuola’ e l’obiettivo era proprio quello di indagare il mondo dell’educazione e della formazione con un ricco programma di dialoghi, ...