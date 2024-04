Kiev respinge accuse di Mosca su Zaporizhzhia | ' fake news'

Guerra, ultime notizie. «Il piano di Trump per la fine della guerra: Kiev ceda terreno a Russia». Israele si ritira da Gaza sud - Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per gl ...ilsole24ore

Mosca: “Droni di Kiev su Zaporizhzhia, nessun danno”. Zelensky: “La difesa aerea si sta esaurendo” - Le forze armate ucraine hanno attaccato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, colpendo la cupola numero 6 dell'impianto senza causare danni: lo ...ecovicentino

Stoltenberg: “L’Ucraina decida a quali compromessi è disposta” - Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg avverte: "L'Ucraina decida a quali compromessi è disposta".lanotiziagiornale