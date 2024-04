(Di lunedì 8 aprile 2024) Nelle ultime settimane laha"fino all'80%"convenzionali e la metàidrodell'Ucraina "negli attacchi più pesanti dall'inizio della guerra": lo ha denunciato il ministro ucraino dell'Energia German Galushchenko in una conferenza stampa ripresa dai media ucraini. Galushchenko ha affermato che "la portata e l'impatto di questi attacchi sono molto maggiori" rispetto ai precedenti durante l'inverno dal 2022 al 2023. "I russi hanno modificato le armi", ha detto il ministro, aggiungendo che ora usano droni e missili esplosivi in ;;stile iraniano che causano più danni.

Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per ... (ilsole24ore)

Kiev, 'la Russia ha colpito l'80% delle centrali elettriche' - Nelle ultime settimane la Russia ha colpito "fino all'80%" delle centrali elettriche convenzionali e la metà delle centrali idroelettriche dell'Ucraina "negli attacchi più pesanti dall'inizio della gu ...ansa

La Crimea e il Donbass a Mosca, il pressing su Kiev: cosa c’è nel (presunto) piano Trump sulla guerra - TORINO. Kyiv non ha più munizioni per contrattaccare. Presto potrebbero non esserci più neanche quelle per difendersi. La situazione sul campo di battaglia è terribile, mentre tutta la leadership ucra ...laprovinciapavese.gelocal

Il frastuono delle pentole vuote contro Putin. Sì, ci sono donne coraggiose nella mia Russia - Sabato scorso in tutto il paese è risuonato il baccano delle casseruole battute con forza dalle mogli dei soldati impegnati in Ucraina. Nell'oceano di ...huffingtonpost