Kia presenta roadmap per guidare l’era dell’elettrificazione globale

(Di lunedì 8 aprile 2024) SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Kia, in occasione del CEO Investor Day svoltosi a Seul in Corea, ha diffuso un aggiornamento sulle future strategie e gli obiettivi finanziari.Sulla base degli ottimi risultati conseguiti negli ultimi anni dall’annuncio della sua strategia di medio-lungo termine, Kia intende ora concentrarsi sull’aggiornamento e sul potenziamento della business strategy 2030, resa nota lo scorso anno, in modo da rispondere efficacemente alle incertezze nel panoramadella mobilità. Kia ha illustrato gli aggiornamenti introdotti nella business strategy di medio e lungo termine dando grande risalto all’elettrificazione e al business dei PBV (Purpose Built Vehicle). E’ stato confermato l’obiettivo del 2030 di vendere 4,3 milioni di veicoli all’anno, di cui 1,6 milioni totalmente elettrici (EV). Il target di 4,3 milioni per il 2030 è superiore ...