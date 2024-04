Kevin Costner al Festival di Cannes con Horizon | An American Saga

Come vi avevamo in qualche modo anticipato, la nuova epopea western in quattro parti dell'attore e regista American o farà parte della Selezione Ufficiale del prossimo Festival di Cannes , (comingsoon)

