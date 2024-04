(Di lunedì 8 aprile 2024) La supermodella, protagonista della nuova campagna Gucci, viene immortalata mentre va di gran fretta in. La cosa ha però fatto sorridere - e non poco - gli utenti deiche hanno colto la palla al balzo per scherzarci su: «Vederla prendere un aereo di linea? Impossibile»

Diva glamour sui red carpet, icona sexy in passerella, audace e disinibita in bikini: Kendall Jenner ha già mostrato molte delle sfaccettature della sua personalità. Ora alle tante versioni di sé ... (lookdavip.tgcom24)

Gianvito Rossi festeggia i 10 anni dell'iconico sandalo Portofino (amatissimo anche dalle celeb) - Per celebrare questo anniversario speciale, Gianvito Rossi ha realizzato una limited edition dei sandali Portofino, in 10 nuance irresistibili ...grazia

Kendall Jenner corre in aeroporto con le valige. Ma sui social se la ridono - La supermodella, protagonista della nuova campagna Gucci, viene immortalata mentre va di gran fretta in aeroporto. La cosa ha però fatto sorridere - e non poco - gli utenti dei social che hanno colto ...vanityfair

Kendall Jenner prende un aereo di linea nella nuova pubblicità Gucci, i fan la trollano: «Irreale, ma se prendi solo jet privati...» - Kendall Jenner, 28 anni, si affretta all'aeroporto per prendere un aereo di linea nella nuova pubblicità per Gucci e si comporta come se fosse tutto normale. Ma normale non è, ...leggo