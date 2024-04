Kate Middleton | i genitori di nuovo nei guai | debiti imponenti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) La famiglia, nota per essere idella principessa del Galles,, sembra affrontare una difficile fase finanziaria dopo la vendita della loro azienda di famiglia, Party Pieces, specializzata in articoli per feste. Secondo quanto riportato dal Mirror, i coniugisarebbero in bancarotta e avrebbero accumulato notevoli, con alcuni creditori che non hanno ancora ricevuto i loro pagamenti. La situazione finanziaria deiè diventata sempre più critica dopo la vendita di Party Pieces, con l’azienda che ora è gestita da James Sinclair, CEO di Partyman. La vendita è stata motivata dalla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19, che ha colpito duramente il settore dell’intrattenimento e delle feste, portando ...