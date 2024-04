Kaspersky VPN vince l’“Oscar” di AV-TEST per la velocità e le performance

(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano, 8 aprile 2024 . Una nuova valutazione dell’organizzazione diindipendente AV-ha assegnato aVPN il riconoscimento “Approved”, confermando la sua affidabilità come fornitore leader di una connettività veloce e sicura su più dispositivi e piattaforme.VPN ha dimostrato un notevole miglioramento, superando i propri standard diraggiunti nel 2022.

Scoperto Linux DinodasRAT che infierisce sulle aziende in tutto il mondo - Kaspersky ha scoperto una nuova variante della backdoor DinodasRAT per Linux, che compromette in modo significativo le aziende ...bitmat

DinodasRAT: la minaccia adesso si propaga tramite Linux - Tutti i prodotti Kaspersky rilevano questa variante di Linux come HEUR ... è importante assicurarsi che i metodi di accesso, così come le VPN o i protocolli di desktop remoto sicuri, siano configurati ...lineaedp