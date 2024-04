Kardashian-Jenner in vacanza | le foto in bikini da milioni di like

(Di lunedì 8 aprile 2024) Vacanze di primavera ai tropici per il clan. Kim, Khloe, Kourtneye Kylie(l’unica assente sembra essere Kendall) sono volate a Turks and Caicos per qualche giorno all’insegna del relax… e per una serie di servizigrafici improvvisati da pubblicare sui social. Il sex appeal ovviamente non manca, intervallato con un po’ di gossip. Kim versione cowgirl sexy Cappello eTra sorelle la competizione è sempre agguerrita: tutte fanno a gara di seduzione. Kimal mare dei Caraibi si butta su uno dei trend più in auge del momento, il cowboycore. Beyoncé che si è data alla musica country, Bella Hadid che sta progressivamente lasciando la moda a ...

Timothée Chalamet and Kylie Jenner Rumored to be Pregnant - Timothée Chalamet, who gained fame through Call Me By Your Name, is also loved for his roles in Little Women, the Dune series, and Wonka. Kylie Jenner, a successful model and beauty entrepreneur, is a ...msn

'Effortlessly funny': Internet in splits as Kourtney Kardashian pokes fun at Kim's infamous 'KUWTK' diamond earring meltdown - Kim Kardashian took to Instagram to recall the viral moment of Kim Kardashian having a meltdown after losing an earring during a vacation in Bora Bora ...news.meaww

Kourtney Kardashian Pokes Fun at Kim’s Infamous Diamond Earring Meltdown - Kourtney Kardashian and Kim Kardashian James Devaney/GC Images Kourtney Kardashian is poking fun at sister Kim Kardashian’s infamous diamond earring meltdown. “My diamond earring came off in the ocean ...aol