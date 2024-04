Kardashian-Jenner in vacanza | le foto in bikini da milioni di like

(Di lunedì 8 aprile 2024) Vacanze di primavera ai tropici per il clan. Kim, Khloe, Kourtneye Kylie(l’unica assente sembra essere Kendall) sono volate a Turks e Caicos per qualche giorno all’insegna del relax… e per una serie di servizigrafici improvvisati da pubblicare sui social. Il sex appeal ovviamente non manca, intervallato con un po’ di gossip. Kim versione cowgirl sexy Cappello eTra sorelle la competizione è sempre agguerrita: tutte fanno a gara di seduzione. Kimal mare dei Caraibi si butta su uno dei trend più in auge del momento, il cowboycore. Beyoncé che si è data alla musica country, Bella Hadid che sta progressivamente lasciando la moda a ...

Gianvito Rossi festeggia i 10 anni dell'iconico sandalo Portofino (amatissimo anche dalle celeb) - Per celebrare questo anniversario speciale, Gianvito Rossi ha realizzato una limited edition dei sandali Portofino, in 10 nuance irresistibili ...grazia

Kendall Jenner prende un aereo di linea nella nuova pubblicità Gucci, i fan la trollano: «Irreale, ma se prendi solo jet privati...» - Kendall Jenner, 28 anni, si affretta all'aeroporto per prendere un aereo di linea nella nuova pubblicità per Gucci e si comporta come se fosse tutto normale. Ma normale non è, ...leggo

Kendall Jenner cede al trend Coquette Core, ecco il Look in stile bon ton - Kendall Jenner indossa un abito in perfetto stile Coquette Core ... dominato il guardaroba di Vip e influencer di tutto il mondo. La penultima delle sorelle Kardashian, infatti, ha indossato uno ...stylosophy