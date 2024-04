Juventus | primo contratto da professionista per Stefano Turco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024)ha firmato il suodacon lacon scadenza 2026. Il terzino destro della squadra Under 19 allenata da mister Paolo Montero, classe 2005, ha raccolto in stagione 25 presenze nel campionato Primavera, raccogliendo anche anche due gol e tre assist. Allagià dall’età di 14 anni,lo scorso ottobre ha fatto anche il suo esordio in Coppa Italia di Serie C con la formazione Next Gen nel match vinto contro la Pro Vercelli. SportFace.