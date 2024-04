A pochi minuti dal 90? un Massimiliano Allegri infuriato con la sua squadra ha gettato via la giacca . Con la Juventus sul 2-2 contro il Frosinone, il tecnico livornese si è lamentato con i suoi , ... (sportface)

E’ un momento difficilissimo in casa Juventus , uno dei peggiori degli ultimi anni. La squadra è in evidente crisi di gioco e risultati e la situazione rischia di naufragare ulteriormente. Nelle ... (calcioweb.eu)

Subito dopo la bruciante sconfitta contro la Lazio i calciatori della Juventus Rabiot e Nonge sono stati beccati dalle telecamere TV mentre se la ridevano di gusto : un comportamento che non è ... (fanpage)

Juventus, furia Allegri nel post Fiorentina: cosa è successo - A muso duro. Massimiliano Allegri non è stato contento del secondo tempo della Juventus contro la Fiorentina e al fischio finale, nello spogliatoio, è stato una.calciomercato

Gol annullato Bremer in Juve Fiorentina: deviazione fatale, Vlahovic furioso - Gol annullato Bremer in Juve Fiorentina: deviazione fatale, Vlahovic furioso. L’episodio avvenuto al 12' del match Altro gol annullato alla Juve contro la Fiorentina. Dopo quello siglato e poi giustam ...juventusnews24

SSCN - Monza-Napoli, il commento del club azzurro dopo la vittoria: "Show a cielo aperto! Lo spettacolo più bello dopo il week end" - Uno più bello dell'altro. Il più grande spettacolo dopo il week end lo mette in scena il Napoli in un quarto d'ora in questo pomeriggio suggestivo dove anche il sole si affaccia volentieri nel cielo a ...napolimagazine