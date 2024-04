Juventus | Allegri furibondo dopo la partita | ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Massimilianoera furioso nonostante la vittoria: contro la Fiorentina c’è stata una cosa che il tecnico non ha digerito Unimportante quello dellasulla Fiorentina, ma per Massimilianonon è tutto oro quel che luccica. Infatti il tecnico livornese,la, si è sfogato in modo piuttosto duro nello spogliatoio