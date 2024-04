Juvemania | tre punti da Champions | ma che sofferenza Un dato inchioda Allegri e perché rischiare Chiesa?

Juvemania, Elkann liquidi Allegri e ascolti Giuntoli: al via il progetto Thiago Motta, con una speranza - Il futuro della panchina della Juventus, aldilà delle dichiarazioni di facciata, si sta delineando. Non si siederà più Massimiliano Allegri, nonostante un anno.calciomercato

Juvemania: battere la Lazio non basta, ora serve continuità. In bianconero si gioca per vincere gli scudetti - La Juventus non vinceva dal 25 febbraio scorso, in casa col Frosinone. E` tornata a farlo finalmente, e non con una rete al 96° , dopo oltre un mese. E dopo un primo tempo contro la Lazio in linea ...informazione

Juvemania: Tudor col dente avvelenato, può segnare il futuro di Allegri - Scenario possibile alle 20 circa di sabato 30 marzo 2024: la Juventus non vince a Roma contro la Lazio di Igor Tudor. `Non vince` potrebbe significare anche un.calciomercato