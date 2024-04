Juve Stabia in B | il sapore di un’impresa che non appartiene alla fortuna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

In tanti, numerosi, colorati, poderosi: tutti uniti per un sogno di stringere nelle mani. Laha chiuso la cavalcata trionfale proprio a Benevento, in casa dell'antagonista. E forse nel calcio e' questa la vera essenza della gioia. Un pareggio che profuma di vittoria e che e' figlio di una gara di sofferenza, in fondo la partita la doveva fare il Benevento e l'ha fatta la squadra di Auteri. Erano quelli inattesi, la squadra che doveva lottare per la salvezza e che, invece, si e' messa tutti alle spalle a dispetto dei milioni di euro sparsi a destra e a manca dalle antagoniste. Qualcuna ha confermato le aspettative, Avellino e Benevento in primis, qualche altra ha dilapidato e rischia addirittura, come Crotone e Catania. E non tragga in inganno quando si sente la parolaassociata ...