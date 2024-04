Juve-Fiorentina | 3 gol bianconeri annullati dal Var

Leggi tutta la notizia su seriea24

Uno, due, tre golallantus per fuorigioco nel primo tempo del match contro la. Se non è record, manca poco. Il duello tra ie il Var inizia dopo appena 3 minuti. Sponda di Gatti e gol di McKennie, ma la rete viene cancellata per la posizione irregolare del centrocampista statunitense. Al 12? il bis. Gatti, ancora protagonista, colpisce la traversa. Vlahovic piomba sul pallone e devia in rete, ma c'è Bremer che partecipa attivamente all'azione e viene segnalato in fuorigioco: niente rete. Al 32? il copione si ripete con protagonisti già noti. McKennie, sempre lui, indossa i panni del suggeritore e offre a Vlahovic il pallone da infilare in rete. Si può esultare? No, McKennie secondo il frame è ancora oltre la linea dei difensori viola.