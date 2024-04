Juve | corto muso da Champions Basta Gatti | piegata la Fiorentina Allegri | altro sorriso dopo la Coppa Scatto per il ritorno in Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) C’è. Quello che interrompe un digiuno di vittorie in campionato che durava da quattro gare, per di più sovrastando a lungo le idee del giochista Italiano, vale senz’più degli altri. Perché poi riavvicina tanto allaperduta.rinata? Forse non compiutamente, vista la frenata inspiegabile degli ultimi due mesi. Ma con laha saputo imporsi con sicurezza, mai chiudendosi come era solita fare. E nel primo tempo, oltre al gol liberatorio di– sempre più leader emotivo in questa stagione – la Signora ha collezionato pure tre reti annullate per fuorigioco. Tra cui le due, davvero beffarde, che hanno illuso un Vlahovic rimasto ancora a secco di gol contro la sua ex squadra. ...