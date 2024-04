La Juventus ha ritrovato un minimo di entusiasmo dopo il successo nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. La squadra è in campo in vista del delicato match del campionato di ... (calcioweb.eu)

Juve, allarme Chiesa - La squadra di Allegri ha così blindato il terzo posto, la Champions è ad un passo. Ma il tecnico bianconero ha lanciato l'allarme Chiesa. L'attaccante continua ad accusare problemi fisici che ne ...lagazzettadelmezzogiorno

Milan in allerta: allarme difesa per la partita contro la Roma - Visualizzazioni: 1 Il Milan si prepara ad affrontare la Roma questo giovedì ai quarti di finale di Europa League. E ci arriva con un problema non di poco conto: le assenze in difesa. Il Milan sta affr ...calciostyle

Ultim’ora Milan, dietrofront su Conte: contatti sottotraccia con la Juventus - Abbiamo anche sempre scritto che tra i desiderata di Conte c’erano due squadre: il Milan, ma anche la Juventus. E su questo torneremo. Il tecnico leccese ha infatti manifestato la volontà di allenare ...calciostyle