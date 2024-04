Jesi sbatte contro Imola | Fabriano rimonta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024) 8790 GENERAL CONTRACTOR : Varaschin 12, Malatesta ne, Carnevale, Bruno 13, Merletto 7, Nisi ne, Vita Sadi ne, Valentini 8, Rossi 14, Marulli 12, Tiberti 8, Casagrande 13. All. Marcello Ghizzinardi A. COSTA: Drocker 8, Sorrentino 4, Aukstikalnis 24, Ranuzzi 12 Corcelli 16, Marangoni 11, Bresolin ne, Martini 4, Ronchin ne, Crespi 11. All. Di Paolantonio Arbitri: Gallo e Tognazzo (Pd) Parziali: 29-23, 50-46, 67-68 Nella serata in cui ritrova il suo pubblico (un tifo come quello di ieri non si sentiva dai tempi della serie A)perde l’imbattibilità durata 11 giornate e il potenziale primo posto in classifica (Roseto sconfitto a Faenza). Merito di una Andrea Costa tosta e volitiva che non ha mai mollato la presa restituendo colpo su colpo ad una General Contractor meno brillante e reattiva, va detto, del ...