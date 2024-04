(Di lunedì 8 aprile 2024)(Ancona), 8 aprile 2024 - “Tratti di”: l’dellanainaugura giovedì la mostra che racconta ilattraverso l’. Da sempre si cerca l’aiuto dell’per rendere le narrazioni indimenticabili, per ampliare sensi e creare visioni alternative. Anche il mondo dello ha fatto e continua a farlo con convinzione, alla ricerca di un racconto sempre più unico e potente in un contesto competitivo assai sfidante. Sono i racconti di cui si nutre l’Rossointenso die che il titolare Luca Civerchia, insaziabile esploratore di cantine e piccole realtà produttive, poi sa restituire a chi frequenta il suo spazio. Rossointenso, infatti, non è ...

Jesi, quando il vino incontra l'arte: le opere di Francesca Ballarini in enoteca - Rossointenso, il locale di Luca Civerchia, in via Mura Occidentali ospiterà giovedì il vernissage nell'ambito del Ratatà festival ...ilrestodelcarlino

Jesi, tre rapine in meno di mezz'ora: fermato il rapinatore, padre di tre figli - Si tratta di un 45enne che indossava tre paia di pantaloni e altrattante maglie per camuffarsi, ma i militari sono arrivati a lui anche grazie all'auto blu del complice, 23enne denunciato a piede libe ...ilrestodelcarlino

Incendio all’ ex zuccherificio Sadam Jesi - Jesi (AN).- Incendio ieri notte all ' ex zuccherificio Sadam di Jesi. Le fiamme hanno investito l ultimo piano di una palazzina in disuso, provocando ingenti danni. Sul posto sono intervenuti diverse ...cronachemarche