Jannik Sinner snobba “Le Iene” | “No | no | guarda | io con voi…”

"L'obiettivo è arrivare pronto sulla terra del Roland Garros e poi per le Olimpiadi. I Giochi sono nella mia top list. Si giocano ogni quattro anni, ho saltato i precedenti e adesso voglio ... (liberoquotidiano)

Novak Djokovic sulle Olimpiadi: "Non sono mai arrivato al massimo, sono una priorità" - D'altronde il serbo non ha mai vinto le Olimpiadi, l'unica cosa che manca al suo incredibile palmares. Nella conferenza stampa di inizio torneo Djokovic ha parlato così riguardo questa competizione: ...tennisworlditalia

Tennis, Montecarlo, Sinner ci prova anche sulla terra: favorito su Djokovic, ma in pole c’è Alcaraz - Come riporta AgiproNews, da Miami a Montecarlo, dal cemento alla terra battuta. Jannik Sinner torna in Europa travolto dall’amore dei tifosi e dopo un inizio di stagione pazzesco con i successi all’Au ...napolimagazine

Sinner versione zen: "Non ho aspettative a Montecarlo, a volte devo avere meno fretta di imparare" - L'altoatesino ha parlato in un'intervista esclusiva a La Stampa, raccontando anche aspetti fuori dall'ambito tennistico: "Ho i difetto che hanno tutti i ragazzi" ...tennisitaliano