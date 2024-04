Jannik Sinner portabandiera a Parigi? Sarebbe un’ingiustizia | il motivo lo ha spiegato lui stesso con un ragionamento sacrosanto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Con la stessa potenza con cui rispedisce la pallina nel campo avversario (chi lo ascolta da vicino dice che il rumore del suo dritto assomiglia allo sparo di un fucile),respinge ogni possibile polemica. L’ultima in ordine di tempo riguarda il ruolo di2024. In questi giorni in molti hanno provato a tirarlo in mezzo alla discussione su chi porterà il tricolore e guiderà la delegazione italiana alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. La sua risposta? “Secondo me è giusto che lo faccia chi ha già vinto una medaglia d’oro“. Game, set and match, ancora una volta a favore di. Fargli fare iluna vera e propria ingiustizia, soprattutto nei confronti di altri atleti che ambiscono a questo ruolo. Il tennista ...