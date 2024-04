Jannik Sinner confessa di non sopportare un membro del suo staff Ecco chi è

(Di lunedì 8 aprile 2024) I risultati straordinari di, il tennista altoatesino arrivato alla seconda posizione della classifica mondiale, al centro dell’intervista su Vogue. Un trionfo dovuto a un talento esplosivo, a un controllo mentale da fuoriclasse per la sua età. E a una condizione atletica invidiabile. E proprio su quest’ultimo punto,è stato colto sul vivo.Leggi anche:rivela: “Vinco con l’autoipnosi” “Voglio diventare più forte, non più grosso” Il bolzanese classe 2001 si apre a Vogue e ammette: “Lo odio“. Sta parlando, con un sorriso non del tutto convincente, del suo preparatore atletico. È il veterano Umberto Ferrara, che ha ribadito di lavorare “per la crescita della sua massa corporea”. Ribadisce: “Sto cercando di diventare più forte, non più grosso”. Un po’ di peso da ...

