Jack Savoretti pubblica “Miss Italia” | la tracklist del suo primo disco in italiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) MILANO –ha ufficialmente dato il via al countdown che lo porterà allazione del suo nuovo album di inediti, ilin linguana, dal titolo “” disponibile dal 17 maggio in tutti i negozi di dischi e in digitale su etichetta Capitol Records Italy/Universal Musice già in preorder. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:pronto a tornare dal vivo in: ecco le date Addio al compositore Ennio Morricone Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Alla scoperta di Raffaele Argentieri Jr: l’intervista Enzo Cianci, una vita da pioniere Gianni ...

C’è grande attesa per l’arrivo della prima fatica disco grafica del cantante Jack Savoretti completamente in lingua italiana. Il cantautore, nato da padre genovese e madre britannica, ha infatti ... (quotidiano)

Versiliana, Pucciniano, Villa Bertelli. Parata di stelle: da Annalisa a De Gregori - L'estate musicale in Versilia si preannuncia ricca di eventi: da Marina di Pietrasanta a Forte dei Marmi, passando per Torre del Lago, grandi nomi della musica nazionale e internazionale si esibiranno ...lanazione

Ma li avete visti Jeremy Clarkson e Zucchero assieme Che show... E no, non è il multiverso - Immaginate una bevuta con Jeremy Clarkson e Zucchero Fornaciari. Ecco, ora non dovete più immaginarlo, perché è successo davvero. La coppia perfetta Eccola in azione. Altro che multiverso: è tutto ve ...mowmag

Jack Savoretti, il 17 maggio esce album in italiano “Miss Italia” - Roma, 3 apr. (askanews) – Attraverso un video postato sui social Jack Savoretti ha ufficialmente dato il via al countdown che lo porterà alla pubblicazione del suo nuovo album di inediti, il primo in ...askanews