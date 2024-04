Jack Savoretti | il nuovo singolo è Ultime parole feat Natalie Imbruglia

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ildi, in duetto con, e anticipa il suo primo disco in italiano dal titolo Miss Italia Se Come posso raccontare era un assaggio di quello cheracconterà nel suoalbum – per la prima volta in italiano – Miss Italia in uscita il 17 maggio, ilarriva da venerdì 12 aprile in radio e in digitale per aggiungere un altro capitolo alla storia di questo cantautore italo inglese capace con la sua voce di ammaliare e rapire il pubblico. Ad accompagnarein questo viaggio una delle voci che ha segnato una ...