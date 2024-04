Italia | Spalletti | “Non siamo ancora al livello delle big 26 convocati per Euro 2024? Sono favorevole”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 aprile 2024) La prima giornata del workshop organizzato dalla UEFA con le 24 Nazionali finaliste è stata incentrata sulla questione del numero dei calciatori in rosa. Nella sessione Refereeing/Footballintervenuti 20 Commissari tecnici su 24, che siconfrontati tra l’attuale previsione del regolamento a 23 e il possibile allargamento a 26, come era accaduto a2020 in epoca Covid e come da proposta di alcuni tecnici.si è dettoall’opportunità di ridurre il rischio di infortuni visti i tempi ravvicinati tra una gara e l’altra Il Ct Luciano, presente all’incontro -come riporta Napoli Magazine- si è dettoall’opportunità, trattandosi di una competizione che si giocherà alla fine della stagione, con l’obiettivo di ridurre ...