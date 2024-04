Italia | boom di turisti ma più cara la tassa di soggiorno

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’si conferma un paese sempre più attrattivo a livelloco. Il 2023 ha fatto registrare un +10 % per un totale di oltre 445 milioni di presenze. Un giro d’affari da 84 miliardi di euro. Ma sono in arrivo anche aumenti delle tasse di. Proprio in Laguna stanno per entrare in vigore nuovi balzelli per proteggere la città dal turismo mordi fuggi. Ad oggi, ladipuò arrivare fino a 5 euro ad eccezione di città come Roma e Venezia e per i comuni capoluogo di provincia con elevata presenzaca, dove l’importo massimo è fissato a 10 euro. Se nel 2011, con la reintroduzione dell’imposta, aderirono all’iniziativa soltanto in 11 comuni, poi nel 2017 e 2018 si è passati da 746 a 901 fino ad arrivare ai 1.013 attuali. Tra le città avvantaggiate ...