(Di lunedì 8 aprile 2024) Pechino, 08 apr – (Xinhua) – Sabato scorso ha preso il via la“Idi: il viaggio di un mercanteno del Duecento” al Palazzo Ducale di, per commemorare il 700mo anniversario della scomparsa del viaggiatoreno. Ladurera’ fino al 29 settembre. L’evento, co-organizzato dalla Fondazione Musei Civici die dal Museo di Shanghai, si concentra sull’era die sui relativi reperti culturali, per consentire al pubblico di sperimentare diversi stili artistici e culturali e apprezzare gli scambi culturali e l’apprendimento reciproco delle civilta’ sulla “Via della seta”. Agenzia Xinhua