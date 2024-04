Istat | Italia in ritardo nella formazione continua degli adulti

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nel 2022, poco più di un terzoindividui tra i 25 e i 64 anni ha partecipato ad attività di istruzione e. Il tasso di partecipazioneno è più basso di quello medio europeo di quasi 11 punti percentuali. Sono i dati forniti oggi dall'. Sono il 31,0% i 18-24enni che non partecipano ad alcun percorso di istruzione o, contro il 20,2% della media europea. Manca una motivazione forte alla partecipazione: quasi l'80% dei 25-64enni che non si formano non ha interesse a farlo e per gli altri sono spesso i costi elevati a frenare la partecipazione (nel 23,7% dei casi contro il 13,7% della media Ue27). L'Indagine sulla(Adult Education Survey) viene svolta periodicamente da tutti i Paesi dell'Unione ...

