Israele si ritira dal Sud della Striscia di Gaza | ma Rafah resta l’obiettivo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 aprile 2024) A sei mesi dal massacro del 7 ottobre che ha segnato l’inizioguerra ahato quasi tutte le truppe localizzate nella parte Sud. Migliaia di sfollati palestinesi che vivevano nelle tende per strada ahanno già cominciato a ritornare nella città di Khan Yunis, trovando cumuli di macerie dove una una volta c’erano le loro case. Rimarrà nella zona soltanto la brigata Nahal. Le truppe, secondo l’esercito, sono state riportate in territorio israeliano perché la fase di operazioni militari attive contro Hamas a Khan Yunis è terminata. Ma, come ha detto un portavoce dell’esercito israeliano a Bbc, «la guerra non è finita». Anzi, il governo israeliano intende ancora attaccare, l’ultima città ...