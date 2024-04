Israele si ritira dal sud della Striscia di Gaza | ma può non essere definitivo

Israele si ritira dal sud della striscia di Gaza , i soldati lasciano Khan Yunis . L’operazione militare però non è finita e l’attacco a Rafah, dove sono concentrati circa 1,4 milioni di civile, ... (secoloditalia)

Israele ritira le truppe dal sud di Gaza: "Qui Hamas non c'è più, pronti per Rafah". Sembra tutto pronto dunque per l'invasione della quale si parla da settimane. Tel Aviv, nonostante abbia ... (ilgiornaleditalia)