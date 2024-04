Israele perché ritira le truppe da Gaza? Dalle pressioni Usa al rischio di un conflitto con l' Iran

Luciano Violante , presidente della Fondazione Leonardo, in un’intervista a ‘La Verità’ boccia la protesta degli Studenti contro Israele . Non si fermano le mobilitazioni degli Studenti universitari ... (notizie)

Le forze armate di Israele hanno dichiarato un alto livello di allerta per il rischio di un attacco, hanno attivato così i jammer GPS per disturbare i segnali satellitari e confondere le operazioni ... (fanpage)

Il fisico Rovelli in un’intervista a ‘La Stampa’ si sofferma sulla protesta degli studenti universitari contro la guerra in Palestina. Le università in protesta contro il bando del ministero degli ... (notizie)