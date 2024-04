Israele e Hamas tornano a trattare su ostaggi e cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo sei mesi di duri combattimenti, si riaccendono a sorpresa le speranze per una risoluzione del conflitto tra. A lasciarlo intendere sono le ultime novità sui negoziati al Cairo, dove le rispettive delegazioni stanno trattando per raggiungere unile un accordo che porti alla liberazione degli, che in queste ore hanno fatto registrare “progressi significativi” e consenso su molti punti controversi. Questo quanto riporta il quotidiano egiziano Al Qahera News, che cita un alto funzionario egiziano secondo cui “continueranno gli sforzi per raggiungere un accordo di tregua” a Gaza. “Il ciclo di negoziati al Cairo sta testimoniando un grande progresso nel riavvicinamento dei punti di vista”, ha detto la fonte ad Al Qahera, aggiungendo che c’è stato un accordo su ...