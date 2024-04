Isola dei Famosi | chi è Greta Zuccarello? Età | carriera ed ex fidanzato sportivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024) Inizia oggi l’dei2024. L’edizione di quest’anno sarà nuovissima, con un team inedito: alla conduzione ci sarà Vladimir Luxuria, accompagnata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre l’inviata in Hounduras sarà Elenoire Casalegno. I concorrenti dell’edizione 2024 de L’deisono stati resi noti giorni fa ormai, conosciamoli meglio. Chi èNata a Treviso, in Veneto, nel 1996,ha manifestato interesse e amore per la danza sin da piccola. A 5 anni ha iniziato a praticare ginnastica artistica, per poi abbandonarla qualche anno dopo e dedicarsi alla danza, che non ha più lasciato. Nel 2010, a 14 anni,vince una borsa di studio per uno stage estivo all’Opus Ballet, ...