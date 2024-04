Isola dei Famosi Anticipazioni | cast | conduttori e novità

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 8 aprile 2024)deidella prima puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 8 aprile. Tutto pronto per l’inizio di una nuova edizione dell’deiin Honduras che vede tanti colpi di scena in vista. Il programma avrà inizio alle 21.45 e al timone della conduzione ci sarà Vladimir Luxuria accompagnata da due L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:dei, ledel 21 maggio, tra sfide ed eliminazionidei29 aprile, problemi in Honduras, eliminazioni e nuovi ingressidei2023, svelati altri nomi dei ...